Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Antalya’da yaşayan Hasan Çolak oldu. Çolak, 35 bin euro parasını, dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Tuzağa düşürülen ve parayı dolandırıcıların verdiği hesaba göndermek için bankaya gelen Çolak’ı oğlu durduramazken, bankada görevli akrabası, güvenlik görevlisi, polis ve gazeteci güçlükle ikna etti.

Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu - 1

Antalya’da yaşayan Hasan Çolak, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Manavgat’ta yaşayan Çolak’ın sabah saatlerinde telefonu çaldı. Kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişi, Hasan Çolak’ın bankadaki hesabında bulunan paranın bankadaki görevli tarafından başka hesaplara aktarıldığını, hakkında başka şikayetlerde olan banka görevlisinin yakalanması için kendisinin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Bankadaki 3 ayrı hesabı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, hesaplarındaki para miktarlarını bilmesi, eşi ve çocukları hakkında bilgi sahibi olması Hasan Çolak’ın dolandırıcının tuzağına düşmesine neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu - 2

Telefondaki dolandırıcının talimatları doğrultusunda hareket eden Hasan Çolak, aracına binerken, durumundan şüphelenen oğlunun araca binmesine engel oldu.

Bu arada Hasan Çolak’ın oğlunu da telefondan arayan dolandırıcılar onu da ikna etmeye çalıştı. Hasan Çolak’ın oğlu babasını ikna edemeyince çareyi polisi aramakta buldu.
Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu - 3

Hasan Çolak, dolandırıcıların kendi hesaplarına aktarılmasını istedikleri 35 bin euro parayı havale etmek üzere hesabının bulunduğu Demokrasi Bulvarı üzerindeki banka şubesine gelirken, oğlu polislerin gelmesi için onu oyalamaya çalıştı. Bu arada Hasan Çolak telefondaki IBAN numarasını bir kağıda yazdı.

Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu - 4

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinden gelen polis memuru, Hasan Çolak’ın oğluyla görüşürken, Hasan Çolak’ın oğlu bir taraftan da dolandırıcılarla telefon görüşmesine devam etti.

Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu - 5

Olay yerine gelen polis memuru, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu, kendisinin gerçek polis olduğunu söylemesine ve kimliğini göstermesine rağmen Hasan Çolak, “Ben polislerle görüştüm. Onlar sana polis olduğunu söyleyip operasyonu bozmak isterlerse buna izin verme.” dediklerini belirterek parayı çekmekte ısrar etti.

Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu - 6

Bankaya giren Hasan Çolak, kendi öz yeğeni olan banka çalışanı ve yine akrabası olan basın mensubunun ısrarları sonucunda parayı çekmekten vazgeçti.

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