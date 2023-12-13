Polis, bankacı, güvenlik dakikalarca dil döktü; 35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu
Telefon dolandırıcılarının son hedefi Antalya’da yaşayan Hasan Çolak oldu. Çolak, 35 bin euro parasını, dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Tuzağa düşürülen ve parayı dolandırıcıların verdiği hesaba göndermek için bankaya gelen Çolak’ı oğlu durduramazken, bankada görevli akrabası, güvenlik görevlisi, polis ve gazeteci güçlükle ikna etti.
Antalya’da yaşayan Hasan Çolak, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.
Manavgat’ta yaşayan Çolak’ın sabah saatlerinde telefonu çaldı. Kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişi, Hasan Çolak’ın bankadaki hesabında bulunan paranın bankadaki görevli tarafından başka hesaplara aktarıldığını, hakkında başka şikayetlerde olan banka görevlisinin yakalanması için kendisinin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtti.Bankadaki 3 ayrı hesabı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, hesaplarındaki para miktarlarını bilmesi, eşi ve çocukları hakkında bilgi sahibi olması Hasan Çolak’ın dolandırıcının tuzağına düşmesine neden oldu.