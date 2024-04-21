Polise silah çekip tehdit etti: "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim"
Adana'da polisin uygulamasından kaçan ve 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş, belindeki tabancayla "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim." diye tehdit etti. Şaş, biber gazıyla etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Araçta ise 28 gram bonzai ele geçirildi.
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, bir kamyoneti durdurmak istedi.
Sürücü ihtara uymadı, kamyonet, yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durdurdu.
Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.