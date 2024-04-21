Polise silah çekip tehdit etti: "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim"

Şüphelilerden Selahattin Şaş, polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim." diyerek tehdit etti.

Şüpheli tekrar etkisiz hale getirilerek elindeki tabanca alındı. Bu sırada Ahmet B. ise koşarak kaçmak istedi ancak bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı.