Polislik sınavı ne zaman yapılacak? İşte POMEM 30'uncu dönem alımlarında son gelişmeler
30. Dönem POMEM alımları, her yıl olduğu gibi bu sene de ön başvuru, sınav, mülakat fiziki (parkur) sınav aşamalarından oluşacak. 30. dönem POMEM başvurularının geride kalmasıyla sınav sürecine dair detaylar ise netlik kazandı. Peki, Polislik sınavı ne zaman yapılacak?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı sınavları, ön lisans ve lisans mezunu adayların gündeminde yer alıyor. 30. Dönem POMEM sınavlarına odaklanan adaylar, online başvuruların ardından mülakat sürecine geçecek. İşte, POMEM sınavlarına ilişkin son gelişmeler...