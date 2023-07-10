Polislik sınavı ne zaman yapılacak? İşte POMEM 30'uncu dönem alımlarında son gelişmeler

30. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.



Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.



Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacak.



Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;



Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. (Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumundan fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir.) Daha sonra komisyonca ismi okunan aday, komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip kameraya doğru dönerek kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir.



Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.