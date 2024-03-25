Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı

Durumu fark eden komşuları, yardıma koştu. Yangını söndürmek isterken ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Meral Akyüz, komşuları tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.