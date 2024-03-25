Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı
Bursa’da prizde unutulan elektrikli battaniye yangın çıkardı. Evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen Meral Akyüz’ün ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu. Komşuları tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa’da prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı.Osmangazi’deki Yeşilova Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında oturan Meral Akyüz’e ait dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.