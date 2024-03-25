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Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı

Bursa’da prizde unutulan elektrikli battaniye yangın çıkardı. Evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen Meral Akyüz’ün ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu. Komşuları tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı - 1

Bursa’da prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı.

Osmangazi’deki Yeşilova Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında oturan Meral Akyüz’e ait dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı - 2

Durumu fark eden komşuları, yardıma koştu. Yangını söndürmek isterken ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Meral Akyüz, komşuları tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı - 3

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı - 4

Meral Akyüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki binalara sıçramadan yarım saatte kontrol altına alarak, söndürdü.

Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı - 5

Yangının, prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.

Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı: 1 yaralı - 6
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