Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı

İsrail ve ABD'yi protesto etmek isteyen bir grup, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 1

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 2

İstanbul'dan 3 Kasım'da araçlarıyla hareket eden konvoy, bu sabah Adana'ya giriş yaptı.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 3

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 4

Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 5

Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 6

Konvoyun üs çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında gruptan bazıları tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 7

Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 8
Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 9
Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 10
Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 11
Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 12
Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı - 13
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