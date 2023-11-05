Protestocular İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı
İsrail ve ABD'yi protesto etmek isteyen bir grup, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.