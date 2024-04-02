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Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl ramazan 30 gün sürecek. Mart ayında başlayan Ramazan ayı üç gün sürecek bayramla uğurlanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi - 2

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

30 gün sürecek ramazan ayı, bu yıl 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi - 3

BAYRAM NE ZAMAN?

2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak, üç günlük bayram 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi - 4

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıkladı. Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

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