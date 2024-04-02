Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıkladı. Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.