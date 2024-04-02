Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak? Diyanet 2024 takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl ramazan 30 gün sürecek. Mart ayında başlayan Ramazan ayı üç gün sürecek bayramla uğurlanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu ayın kaçında tutulacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.