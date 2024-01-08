Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?

Mukaddes üç aylar yakın zaman sonra başlayacak. Regaip Kandili'nin 11 Ocak'ta, Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta, Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Peki, Recep ayının ilk günü ne zaman?

Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? - 1

Üç ayların başlamasına artık sayılı günler kaldı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. İşte, 2024 üç aylar tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün önce 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? - 3

2024 KANDİL TARİHLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? - 4

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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