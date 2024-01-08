Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?
Mukaddes üç aylar yakın zaman sonra başlayacak. Regaip Kandili'nin 11 Ocak'ta, Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta, Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Peki, Recep ayının ilk günü ne zaman?
Üç ayların başlamasına artık sayılı günler kaldı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. İşte, 2024 üç aylar tarihleri...