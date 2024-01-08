Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?

Üç ayların başlamasına artık sayılı günler kaldı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. İşte, 2024 üç aylar tarihleri...