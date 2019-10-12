Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
-
Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Resulayn
meskun mahali kontrol altına alındı.
-
Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor.
-
Harekatta şimdiye kadar öldürülen terörist sayısı 400’ü aştı.
-
Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’a sabah saatlerinde yine obüslerle atış yapıldı. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.
-
TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.
-
Resulayn
’ın çevresindeki köyler temizlenerek çember altına alındı.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-