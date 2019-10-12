NTV

Resulayn kontrol altına alındı (Barış Pınarı Harekatı)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

  • 1

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
  • 2

    Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor.
  • 3

    Harekatta şimdiye kadar öldürülen terörist sayısı 400’ü aştı.
  • 4

    Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’a sabah saatlerinde yine obüslerle atış yapıldı. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.
  • 5

    TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.
  • 6

    Resulayn’ın çevresindeki köyler temizlenerek çember altına alındı.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin