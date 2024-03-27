Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı

"TÜM GECE BURASI BU ŞEKİLDEYDİ"

Yaşananları anlatan ev sahibi Banu Cihangir, "Dün bitişiğimizdeki binada yıkım başladı. Hiçbir haberimiz yoktu. Zararımı görüyorsunuz, balkonum gitti, buzdolabım aynı şekilde, soğutucu yok. Tamamen mağduriyet yaşıyorum. Bir taraf yıkılırken, diğer tarafa bu şekilde zarar vermek ne kadar doğru? Bu nasıl bir çalışma şekli anlam veremedim. Güvenlik önlemi yok. Tüm gece burası bu şekildeydi, sokak hayvanları evin içine girdi, içerideydi." diye konuştu.

Yıkım yapan şirketin yalnızca mutfağın yıkılan duvarını tuğla ile ördüğünü belirten Cihangir, "Aşağıdaki dükkanda çalışanlar bize haber verdiler. Gelip gördüğümüzde bu tabloyla karşılaştık. Tabi ki şok olduk, ne yapacağımızı şaşırdık. Hani evi düzgün bırakıp çıkıyorsunuz, geldiğinizde bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. "Duvar örülmeye başladı, ama ne kadar sağlıklı? Bu örüldüğü anlamına mı geliyor. Ayrıca yan tarafı da yapmayacaklarını, boş bırakacaklarını söylediler. Orada da duvar vardı. Zarar bir tek bende de değil, alt katın da balkonu gitti. Zararı giderecekler mi bilemiyoruz, konuşmaya çalışıyoruz, net bir cevap da alabilmiş değiliz açıkçası." ifadelerini kullandı.