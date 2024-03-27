Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
İstanbul'da depreme hazırlık kapsamında riskli bir binaların yıkımı sürüyor. Güngören'de riski olan binanın yıkımı sırasında, bitişik apartmandaki evin mutfak duvarı da yıkıldı. Mutfak ve balkon darmadağın hale gelirken ev sahibi, kepçenin balkonuna girdiğini dile getirip "İçerideki bütün cihazlarım sıkıntılı, halılar, buzdolabı, yiyecekler, her şey çok kötü, durumda." dedi.
25 Mart Pazartesi günü, Haznedar Mahallesi’nde riskli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Özel bir şirketin, kepçe kullanarak gerçekleştirdiği yıkım sırasında, yıkımı yapılan binanın bitişiğinde bulunan apartmanın duvarları zarar gördü.