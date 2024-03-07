Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü.
İkizdere'ye bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda bulunan 2 boş ev, çığ düşmesi sonucu kar altında kalıp hasar gördü.
İkizdere'ye bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda bulunan 2 boş ev, çığ düşmesi sonucu kar altında kalıp hasar gördü.
Bölgede kar motoru ile gezen bir kişi, hasar gören evleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı görüldü.