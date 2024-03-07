Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü.

Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü - 1

İkizdere'ye bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda bulunan 2 boş ev, çığ düşmesi sonucu kar altında kalıp hasar gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü - 2

Bölgede kar motoru ile gezen bir kişi, hasar gören evleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü - 3

Görüntülerde evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı görüldü.

Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü - 4
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