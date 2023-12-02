Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde
Rize’nin Ardeşen illçesinde odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılan Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları 6’ncı gününe girdi. Yaklaşık 100 kişilik ekibin katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor.
Rize’de fırtınaya kapılıp kaybolan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününe girdi.
Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için gittiği sahilde kayboldu.Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.