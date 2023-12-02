Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde

Rize’nin Ardeşen illçesinde odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılan Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları 6’ncı gününe girdi. Yaklaşık 100 kişilik ekibin katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor.

Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde - 1

Rize’de fırtınaya kapılıp kaybolan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününe girdi.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için gittiği sahilde kayboldu.

Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde - 2

AFAD ve polis ekipleri, Bekar’ın sahile inmiş olabileceği ihtimali üzerine, bölgede çalışma yaptı.

Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki bulundu.
Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde - 3

Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları, 6'ncı günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor.
Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde - 4

Yaklaşık 100 kişilik ekiple devam eden jandarma arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramalara Sahil Güvenlik, botlarla denizden, helikopterle de havadan destek veriyor.

Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde - 5
Rize’de fırtınaya kapılan kadını arama çalışmaları 6’ncı gününde - 6
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