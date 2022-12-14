Rize'ye Güney Kore'den damat

"BABAMA YÜZ YÜZE SÖYLEMEYE ÇEKİNDİM, MEKTUP YAZDIM"

Kutanis, babasına durumdan mektup yazarak bahsettiğini aktarırken Dongwan'ın İslamiyet'i merak ettiği için Müslüman olduğunu dile getirdi.

Kendisinin farklı kültürleri sevdiğini belirten Kutanis, babasına söylemeye çekindiğini ifade etti ve mektup yazdım. İlk önce istemedi sonra halalarımı ve annemi devreye sokarak babamı da ikna ettik. 'Evlendiğinizde burada yaşarsanız bu evliliğe razı oluruz, senin gitmeni istemiyoruz' dediler, anlaştık" diye konuştu.