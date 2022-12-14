Rize'ye Güney Kore'den damat

Rize'de yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Güney Koreli aşçı Koo Dongwan ile evlenmeye karar verdi.
Ardeşen'e 7 bin 300 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, Müslüman olarak Muhammet Ali ismini alırken ikili nişanlanıp evliliğe ilk adımını attı.
Nişan töreninde Koreli gencin kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etmeye çalışması dikkat çekti.
İngilizce öğrenmek isterken, nişanlısıyla tanıştığını söyleyen Semanur Kutanis, dil geliştirmek isterken bir sürü ülkeden arkadaşı olduğunu dile getirdi.
Dongwan'ın ablasının da arkadaşı olduğunu ifade eden Kutanis, "Tanıştıktan 1 yıl sonra sevgili olduk. 5 yıl sonunda da nişanlandık. 5 yıl boyunca yılda 2 kere buraya gelip gitti, pandemide gelemedi sonra yine gelmeye devam etti" dedi.
2 yıl içinde düğün yapmayı planladıklarını ifade eden çift, Dongwan'ın Türkiye'de kalacağını söyledi.
Kutanis, babasına durumdan mektup yazarak bahsettiğini aktarırken Dongwan'ın İslamiyet'i merak ettiği için Müslüman olduğunu dile getirdi.
Kendisinin farklı kültürleri sevdiğini belirten Kutanis, babasına söylemeye çekindiğini ifade etti ve mektup yazdım. İlk önce istemedi sonra halalarımı ve annemi devreye sokarak babamı da ikna ettik. 'Evlendiğinizde burada yaşarsanız bu evliliğe razı oluruz, senin gitmeni istemiyoruz' dediler, anlaştık" diye konuştu.
Muhammet Ali adını alan Güney Koreli Koo Dongwan da "Ablam sayesinde tanıştık. Engelli olduğunu öğrendiğimde ise sorun olmadı. O, bana yaşamın nasıl zor olduğunu öğretti sonra aşk başladı zaten" dedi.
Türkleri çok sevdiğini ve misafirperver olduklarını dile getiren Dongwan, Karadeniz müziklerini sevdiğini ve horon oynamayı da öğrendiğini söyledi.
Dongwan, "Türk göreneklerine göre hazırlanmış nişan töreninde çok eğlenceli anlar yaşadım. Aşk için mesafeleri aştım, mesafeler aşka engel değildir" dedi.