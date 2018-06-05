Rusya'dan yollanan sahipsiz valizden çıktı
Anadolu Ajansı, DHA
Rusya'dan Atatürk Havalimanına yollanan valizde yılan, akrep ve kaplumbağa bulundu.
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1Sahibi tarafından alınmadığı gerçekçesiyle Rusya'dan Atatürk Havalimanına gönderilen valizden, aralarında yılan, akrep ve kaplumbağa bulunan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.
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2Vietnam’dan gelerek, İstanbul aktarmalı Rusya’ya giden bir yolcunun, uçaktan indikten sonra valizini teslim almadığı belirlendi. Rus yetkililer, valizi, sahipsiz olduğu gerekçesiyle aktarmanın yapıldığı Atatürk Havalimanına yolladı.
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3Gümrükte X-Ray'den geçirilerek kontrol edilen valizde eşyalara sarılmış halde, aralarında yılan, akrep ve kaplumbağa bulunan 9 çeşit canlı hayvan tespit edildi.
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4Gümrük ekipleri valizden çıkan canlı hayvanları İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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