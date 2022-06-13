Haberler - NTV Haber 13.06.2022 - 07:05 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 07:13
Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak, birçok kentte hayatı felç etti.
SAĞANAK YAĞIŞ TÜRKİYE'NİN BİRÇOK NOKTASINDA ETKİLİ OLDU / VİDEO HABER
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.
Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.
Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.
Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.
Çorum'da Şiddetli yağışın ardından Ahçılar deresi taştı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü.
Ekipler, balçıkla kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı.
Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.