Sağanak birçok kentte hayatı felç etti

Sağanak yağış Türkiye'nin birçok noktasında etkili oldu. Bazı kentlerde derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ekili araziler hasar aldı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri Hatay için de uyarı açıklaması yaptı.

Haberler - NTV Haber 13.06.2022 - 07:05 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 07:13

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 1

Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak, birçok kentte hayatı felç etti.

SAĞANAK YAĞIŞ TÜRKİYE'NİN BİRÇOK NOKTASINDA ETKİLİ OLDU / VİDEO HABER

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 2

SİVAS

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 3

Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 4

TOKAT

Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 5

Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 6

ÇORUM

Çorum'da Şiddetli yağışın ardından Ahçılar deresi taştı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü.

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 7

Ekipler, balçıkla kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı.

Sağanak birçok kentte hayatı felç etti - 8

KASTAMONU

Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.

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