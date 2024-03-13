Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti
Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin işçi alımı kura tarihleriyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi nisan ayında gerçekleştirilecek. 2 günde tamamlanacak kura çekimi ardından asıl ve yedek isimler listesi Sağlık Bakanlığı resmi adresinden duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri başvuru sürecinin sona ermesi ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim sürecinin ayrıntılarını paylaştı.