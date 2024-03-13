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Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti

Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin işçi alımı kura tarihleriyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi nisan ayında gerçekleştirilecek. 2 günde tamamlanacak kura çekimi ardından asıl ve yedek isimler listesi Sağlık Bakanlığı resmi adresinden duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri başvuru sürecinin sona ermesi ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim sürecinin ayrıntılarını paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti - 2

Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak. Noter kurası nisan ayında toplu olarak çekilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti - 4

KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." denildi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti - 5

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024: 8 bin işçi alımı canlı kuraları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı nisan ayını işaret etti - 6

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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