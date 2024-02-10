Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için başvurular beklenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama duyurusuyla birlikte, Sağlık Bakanlığına 15 bini hemşire olmak üzere toplamda 35 bin personel alımı yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Atama bekleyen sağlık personeline müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alımı yapılacak personelin 15 bininin hemşire olacağına belirtmişti. Şimdi gözler ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzuna çevrildi. İşte ayrıntılar.