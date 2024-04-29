Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de alınan karar sonrası, atama bekleyen sağlık çalışanları heyecanlandı. Bu yıl alımı yapılacak 36 bin personel alımı için gözler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak olan başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda belirlenen kadro ve branşlar sonrasında, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?