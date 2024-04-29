Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de alınan karar sonrası, atama bekleyen sağlık çalışanları heyecanlandı. Bu yıl alımı yapılacak 36 bin personel alımı için gözler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak olan başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 1

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda belirlenen kadro ve branşlar sonrasında, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu sonrasında belli olacak. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 5

HANGİ KADRO VE BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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