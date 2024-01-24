Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 personel alımında son durum

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 personel alımında son durum - 1

Sağlık personeli alımına dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. İşte, sağlık personeli alımında son bilgiler...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 personel alımında son durum - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 personel alımında son durum - 3

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tarih bilgisi henüz net değil.

Bu kapsamda resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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