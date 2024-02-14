Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimi belirlediklerini duyurdu ve başvuru kılavuzuyla ilgili tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 1

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımının ayrıntıları belli oldu. İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, atama haberini; "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." sözleriyle vermişti.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı ardından atama kararıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Koca, başvuru kılavuzunun yakın zamanda paylaşılacağını işaret etti.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 3

Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 4

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"Ttakvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

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