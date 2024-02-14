Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimi belirlediklerini duyurdu ve başvuru kılavuzuyla ilgili tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımının ayrıntıları belli oldu. İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, atama haberini; "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." sözleriyle vermişti.