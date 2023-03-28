'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı.
Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunması alınan Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi.
İntörn kartını sadece eski erkek arkadaşına gösterdiğini ve onun dışında bir yerde kullanmadığını söyleyen Özkiraz, "Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım." dedi.
Ailesinin çıkan haberler nedeniyle alay konusu olduğunu söyleyen Özkiraz, şunları kaydetti:
"Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizler de uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum."
Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Ayşe Özkiraz’ın avukatı Oğuz Kağıtçı da "Müvekkilim doktor sıfatını kullandığını beyan etti ancak maddi menfaat elde etmedi. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.
Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.