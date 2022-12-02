Sahte doktorun oyununu kıskançlık bozdu: Astsubay sevgilinin ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın soruşturması sürerken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da gelmeye devam ediyor.
4 ay boyunca herkesi 'doktorum' yalanıyla kandıran Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri kısaca her şeyi sahte çıktı.
Olayda son olarak Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın astsubay olan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı.
Kanal D'den Ertan Büyükahısha'nın haberine göre, sahte doktorun foyasını kıskançlık ortaya çıkardı.
Ayşe Özkiraz'ın, sosyal medya üzerinden tanıştığı astsubay C.T. ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Özkiraz, sevgilisine kendisini de Cerrahpaşa tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttı.
Özkiraz ile sürekli hastanenin kantininde buluştuklarını, hep beyaz bir önlük giydiğini ve hiç şüphelenmediğini söyleyen astsubay Tekin ifadesinde, "Bir gün rahatsızlandım. Ayşem'i aradım, beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çağırdı. Doktor önlüğü ve stetoskopla karşıladı, muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı" dedi.
Astsubay sevgili bu sözlerden şüphelendiğini ancak Özkiraz'ın durumu geçiştirdiğini belirtti.
Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi tam 15 gün boyunca kulak-burun-boğaz servisinde yattı. Sahte doktor ise gerçek bir doktor gibi bir dakika olsun sevgilisinin yanından ayrılmadı. Sevgilisine karşı çok ilgiliydi ve çevresindeki herkes de ona 'hocam' diye hitap ediyordu.
Sahte doktor bu kez sevgilisini 'mezun oluyorum' diyerek okula çağırdı.
Özkiraz'ın sözlerinden şüphelendiğini belirten C.T. "Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreniydi, ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi" ifadelerini kullandı.
Sonra da sahte doktor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine taşındı ve Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde staj yaptığını söyledi.
Sonrasında stsubay sevgiliye sosyal medyadan ulaşan bir kişi sahte doktorun diğer sevgilisi olduğunu söyleyerek, Özkiraz'ın yalan söylediğini, doktor olmadığını açıkladı. Yani yalanı aldatılan sevgili ortaya çıkardı.
Astsubay C.T., "Ben önce inanmadım. Bana gösterdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Orada da annesinin ev hanımı, babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Özkiraz'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti" diye konuştu.
Astsubay sevgili bunun ardından durumu hastane yetkililerine bildirdi.
Baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.
Olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Ali Özkiraz "Kızım ile karşı karşıya gelip konuştuğum yok. Telefonu bile yok bende kızımın. Ağabeyi görüşüyor. Maddi desteklerimizi hiç kesmedik. Fakat benim kızım bu yolları bulamaz. Bu sahte belgeleri, sahte evrakları bu kız nereden bulur. Nasıl buldu? Bunu yönlendirenler var. Ben bunların bulunmasını istiyorum. Kızımın aklanmasını istiyorum. Kızımın da sonuna kadar arkasındayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Müfettişleri gönderdi. Bu bir özenti de olabilir. Aile baskısı da. Aile kendini gizlemesin. Kendilerini haklı çıkarmasınlar. Kızımı haksız çıkarmasınlar. Aşırı baskı, korku, şiddet olursa ne yapar? Bu kız baskı altında değilse neden bu yollara başvurdu. Ben bu işe anlam veremiyorum. Bunun altındakiler araştırılıp bulunacak. Orada benim çocuğumun okula gidip gitmediği hiç mi takip edilmez. Ben bu işlere hiç inanmıyorum. Çocuğumu kurban etmesinler, gerçeği ne ise ortaya çıkarsınlar" diye konuştu.
Özkiraz'ın annesi Semra Arslan da kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söylemiş, kendisini de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırdığını açıklamıştı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.