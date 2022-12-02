Sahte doktorun oyununu kıskançlık bozdu: Astsubay sevgilinin ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi tam 15 gün boyunca kulak-burun-boğaz servisinde yattı. Sahte doktor ise gerçek bir doktor gibi bir dakika olsun sevgilisinin yanından ayrılmadı. Sevgilisine karşı çok ilgiliydi ve çevresindeki herkes de ona 'hocam' diye hitap ediyordu.

Sahte doktor bu kez sevgilisini 'mezun oluyorum' diyerek okula çağırdı.

Özkiraz'ın sözlerinden şüphelendiğini belirten C.T. "Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreniydi, ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi" ifadelerini kullandı.