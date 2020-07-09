Sakarya imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit
Sakarya'da 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından imha edilmek üzere taş ocağına götürülen havai fişekler kamyondan indirildiği sırada patladı. Olayda 3 jandarma personeli şehit oldu, 6 da yaralı var.
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ntv.com.tr 09.07.2020 - 13:13| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 13:18
Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu.
Hendek ilçesindeki Coşkunlar havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz saat 11.15'te meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması için çalışma başlatıldı.
İmha için Taşkısığı bölgesindeki taş oacağı seçildi. Havai fişeklerin kamyondan indirildiği sırasında patlama meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.
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