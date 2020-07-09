Sakarya imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit

Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu.

Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması için çalışma başlatıldı.

İmha için Taşkısığı bölgesindeki taş oacağı seçildi. Havai fişeklerin kamyondan indirildiği sırasında patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.



