SON DAKİKA HABERİ: Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada 3 gözaltı

Anadolu Ajansı 04.07.2020 - 15:17 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 17:07
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Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hendek ilçesindeki fabrikada yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada sorumlu müdür ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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