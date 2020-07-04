SON DAKİKA HABERİ: Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada 3 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 04.07.2020 - 15:17 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 17:07

SON DAKİKA HABERİ: Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada 3 gözaltı

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Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hendek ilçesindeki fabrikada yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada sorumlu müdür ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 

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