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Sakarya'da sel ve su baskınları (Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı)

Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişinin AFAD ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

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    İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, iki ilçede şiddetli yağışa bağlı sel ve su baskınları meydana geldiği ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
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    Bölgelere AFAD ekiplerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, jandarma ve ilçe belediyelerinin ekipleri ile STK gönüllüleri de yönlendirildi.

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    Ekipler, Karasu Maden Deresi, Kocaali Şerbetpınarı, Açmabaşı, Yanıksayvant, Süngüt ve Kuyumculu mevkilerinde sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 40 kişiye can kaybı olmadan ulaştı. 

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    Çalışmalarda AFAD'a bağlı 35 kurtarma personeli, 6 araç, 3 bot, bir amfibik araç ve bir köpekli arama kurtarma ekibi yer aldı. 

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    Sağanağın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmalar sürüyor.

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