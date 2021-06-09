Salda Gölü’nü kirletenler bulundu: İddialar asılsız

DHA 09.06.2021 - 11:33
Sosyal medyada 'kirlilik' olarak bahsedilen görüntülerin doğal süreç sonrası ortaya çıkan yosunlaşma ve göl yakınındaki meraya otlamaya gelen ineklerden kaynaklı atıklar olduğunu anlatan Mustafa Kolçak, Düden Çayı'nın Salda Gölü ile birleştiği noktada açıklamalarda bulundu.
Salda köyünün bin 100 nüfusu olduğunu, 2008'de arıtmasının hizmete girdiğini belirten Kolçak, "Doğal kaynak olarak gölün 8 kilometre ilerisinden, köyün üzerinden doğan Düden Çayı, köyün çevresinden dolanarak Salda'ya akıyor. Salda Gölü'nü besleyen Düden Çayı'na kanalizasyon atıklarının karışması imkansız.
Görüntüler çekilmeden kısa süre önce büyükbaş hayvanlar girmiş, çamur olmuş. Deltadaki sarı- yeşil renk, kendi ekosisteminde olan, güneş ve rüzgarın etkisiyle oluşan yosunlaşma. Köyün kanalizasyonu arıtmada toplanıyor ve azot ve fosfor arıtımı yapıldıktan sonra 5 dönümlük yapay sulak alana giriyor. Bırakın kanalizasyonu, arıtmadan elde edilen temiz suyun bile göle ulaşma ihtimali yok" diye konuştu.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Salda köyündeki evsel nitelikli atık suların kanalizasyon sistemiyle sızdırmasız foseptikte toplandığına değinildi.
Açıklamada, "Toplanan evsel nitelikli atıksu içerisinde bulunan askıdaki katı maddeler sızdırmasız fosseptikte çökelerek arıtma süreci başlamakta, fosseptik çıkışından sonra ise 2008 yılından bu yana faaliyette olan doğal atıksu arıtmaya gönderilerek arıtılmaktadır. Burada bulunan doğal arıtma ülkemizin en iyi doğal arıtmalarından bir tanesidir. Salda köyü kanalizasyon suyunun göle gitmesi söz konusu değildir, iddialar asılsızdır. Ayrıca İLBANK AŞ tarafından yapılması planlanan Salda köyü ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin 24 Haziran 2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır" denildi.