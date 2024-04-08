Sapanca'daki bungalov evlere yoğun ilgi | 9 günlük tatilin bedeli 50 bin lira
Sapanca'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. 3 günlük tatilin bedeli 45 bin TL’ye kadar çıkarken 9 günlük bedel ise 50 bin lirayı buluyor. Uzmanı ise tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı.
50 BİN TL'YE ÇIKIYOR
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de Sapanca’daki göl ve doğa manzaralı bungalovlar ilgi gördü.
Sapanca’daki 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.