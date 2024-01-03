Sarıkamış Ekspresi Sarıkamış şehitleri için yola çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "5-7 Ocak Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri" kapsamında Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdürüldüğü belirtildi.