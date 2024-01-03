Sarıkamış Ekspresi Sarıkamış şehitleri için yola çıkacak

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan çalışmanın bu yıl da tekrarlanacağı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı kapsamında; Sarıkamış'a gençlerin, sporcuların ve sanatçıların hep birlikte kültür yolculuğu yapacağı özel Sarıkamış treninin sefere konulacağı ifade edildi.