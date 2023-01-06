Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı. Binlerce vatandaş, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla 3 kilometre yürüdü.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 1

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 2

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 3

Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın yaptığı "Vatan Sağ Olsun Sarıkamış" oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 4

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç ve binlerce vatandaş, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 5

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 6

Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 7

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 8

Yürüyüşe katılanlardan Merve Çöken, şehitlerin anısına düzenlenen etkinliklere ilk kez katıldığını ve duygulandığını söyledi.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 9

Yürüyüşe katılanlardan Buse Danış da etkinliklere katılmaktan onur duyduğunu belirterek, "Farklı bir atmosfer gerçekten, bütün insanların burada olup bu duyguyu aynı şekilde paylaşması bizi ayrıca gururlandırıyor. Türk milleti olarak şehitlerimizi büyük bir özlemle anıyoruz. Onlara minnettarız." dedi.

Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 10
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 11
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 12
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 13
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 14
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 15
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 16
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 17
Sarıkamış şehitleri meşaleli yürüyüşle anıldı - 18

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