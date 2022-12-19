Sarıyer sahilinde atık endişesi

İstanbul Valiliği Sosyal medya hesabından bugün için yapılan uyarıda, “Meteorolojinin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor” denilmişti.