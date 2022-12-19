Sarıyer sahilinde atık endişesi

İstanbul'un Sarıyer sahillerinde fırtına sebebiyle oluşan görüntü endişe yarattı. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin bir bölümü atıklarla dolarken açıklarda ise müsilajı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Sarıyer sahilinde atık endişesi - 1

İstanbul Sarıyer’de denizde oluşan görüntü müsilaj endişesi yarattı.

Sarıyer sahilinde atık endişesi - 2

İstanbul Valiliği Sosyal medya hesabından bugün için yapılan uyarıda, “Meteorolojinin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor” denilmişti.

Sarıyer sahilinde atık endişesi - 3

Bu uyarının ardından fırtına özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Karadeniz’de bulunan atıkların çoğu da kuvvetli rüzgar nedeniyle Sarıyer açıklarına kadar geldi. 

Sarıyer sahilinde atık endişesi - 4

Sahilden şeridinde teknelerin yakınlarında bazı kısımlarda atıkların biriktiği görüldü. Boğazın ortalarında ise geniş bir alanda müsilaja benzer görüntüler havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Deniz yüzeyinde geniş bir alanda etkili olan ilginç görüntüler havadan kaydedildi.

Sarıyer sahilinde atık endişesi - 5

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