Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını

Yeşim Erçetin, geçen sene Fevzi Kardeseci ile Miami’de evlendi. Amerika’da yaşamaya başlayan Erçetin ve Kardeseci, FBI tarafından evlerine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı.
Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.
2. Sayfa'nın haberine göre; kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin kripto üzerinden insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Hesabı bloke edilen ve pasaportuna el konulan Yeşim Erçetin’in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.
Yeşim Erçetin’in eski eşi Emre Matraş, baskın esnasında 10 yaşındaki kızının da evde olduğunu ve komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi.
Programa özel açıklama yapan Matraş, “Baskında 10 yaşındaki kızım da oradaydı. Yan komşuları olmasaydı kızımı da alacaklardı. Devlet kızıma da el koyabilirdi. O durumda kızımı 16 yaşına kadar ülkeme getiremezdim. Kızımı 2 gün içinde Türkiye’ye getirdim. Kızım hâlâ kendine gelemedi” dedi.
Matraş, Erçetin’in 50 bin dolar kefaletle çıkabileceği iddiası için de “50 bin dolar kefaletle çıkması mümkün değil. Basit bir olay değil çok büyük bir dolandırıcılık olayının içine düştü. Yeşim böyle bir insan değildir, eşinden dolayı mağdur oldu. Onun orada çıkması çok zor. Kızımın velayetini almak istiyorum, kızım oraya gönderemem” ifadesini kullandı.