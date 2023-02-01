Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını

Geçen sene iş insanı Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in Amerika'daki evine FBI tarafından baskın düzenlendiği iddia edildi. Gözaltı gerekçesinin de 'kripto piyasasında usulsüzlük' olduğu belirtiliyor.

Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını - 1

Yeşim Erçetin, geçen sene Fevzi Kardeseci ile Miami’de evlendi. Amerika’da yaşamaya başlayan Erçetin ve Kardeseci, FBI tarafından evlerine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını - 2

HESABI BLOKE EDİLDİ

Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski mankenin gözyaşlarına boğuldu.

2. Sayfa'nın haberine göre; kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin kripto üzerinden insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Hesabı bloke edilen ve pasaportuna el konulan Yeşim Erçetin’in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.

Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını - 3

Yeşim Erçetin’in eski eşi Emre Matraş, baskın esnasında 10 yaşındaki kızının da evde olduğunu ve komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını - 4

Programa özel açıklama yapan Matraş, “Baskında 10 yaşındaki kızım da oradaydı. Yan komşuları olmasaydı kızımı da alacaklardı. Devlet kızıma da el koyabilirdi. O durumda kızımı 16 yaşına kadar ülkeme getiremezdim. Kızımı 2 gün içinde Türkiye’ye getirdim. Kızım hâlâ kendine gelemedi” dedi.

Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını - 5

Matraş, Erçetin’in 50 bin dolar kefaletle çıkabileceği iddiası için de “50 bin dolar kefaletle çıkması mümkün değil. Basit bir olay değil çok büyük bir dolandırıcılık olayının içine düştü. Yeşim böyle bir insan değildir, eşinden dolayı mağdur oldu. Onun orada çıkması çok zor. Kızımın velayetini almak istiyorum, kızım oraya gönderemem” ifadesini kullandı.

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