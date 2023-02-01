Şarkıcı Yeşim Erçetin'e FBI'dan şafak baskını

Matraş, Erçetin’in 50 bin dolar kefaletle çıkabileceği iddiası için de “50 bin dolar kefaletle çıkması mümkün değil. Basit bir olay değil çok büyük bir dolandırıcılık olayının içine düştü. Yeşim böyle bir insan değildir, eşinden dolayı mağdur oldu. Onun orada çıkması çok zor. Kızımın velayetini almak istiyorum, kızım oraya gönderemem” ifadesini kullandı.