Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi

Haberler - DHA 01.11.2021 - 16:32
Denizli Kadın Platformu üyeleri, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Platformun düzenlediği basın açıklamasına Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı.
Açıklamada Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar" dedi.
Platformun Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu "Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla yaşamak için savaşacağız" dedi.
Her kadının yaşaması, söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Odabaşıoğlu, şöyle devam etti:
"Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp, kararlılığımızla kazanacağız. Kadın gülüşlerimizi esir almanıza izin vermeyeceğiz. Kadınların 'ölmek istemiyorum', 'beni öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız?' çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız."