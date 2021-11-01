Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi

Denizli Kadın Platformu üyeleri, 25 yaşındaki Şebnem Keskin'in erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmesine tepki gösterdi. Protestoya katılan Şebnem'in teyzesi "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi?" dedi.

Haberler - DHA 01.11.2021 - 16:32

Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 1

Kadın Platformu üyeleri, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 2

Platformun düzenlediği basın açıklamasına Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı.

Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 3

Açıklamada Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar" dedi.

Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 4

'ŞEBNEM VAHŞİCE KATLEDİLDİ, CİĞERİMİZ YANDI'

Platformun Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu "Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla yaşamak için savaşacağız" dedi.

Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 5

'MEYDANLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Her kadının yaşaması, söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Odabaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp, kararlılığımızla kazanacağız. Kadın gülüşlerimizi esir almanıza izin vermeyeceğiz. Kadınların 'ölmek istemiyorum', 'beni öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız?' çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız." 

Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 6
Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 7
Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi - 8

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