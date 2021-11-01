Şebnem'in teyzesi: Bilseydi o canavarın yanından geçmezdi

'ŞEBNEM VAHŞİCE KATLEDİLDİ, CİĞERİMİZ YANDI'

Platformun Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu "Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla yaşamak için savaşacağız" dedi.