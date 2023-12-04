Seçil Erzan'a dolandırılan iş insanı hakkında yeni iddia: Son gün faizden vazgeçti parasını çekti
Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı vurgunundaki ayrıntılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Dava dosyasında yer alan banka personeli ile banka teftiş kurulundan bir görevlinin konuşması yer aldı. Konuşmalarda vadenin bitmesine 1 gün kala müşteki Bülent Çeviker'in hesabındaki parayı çekmek istemesine ilişkin iddialar yer aldı. Çeviker'in parasını vadenin son gününde bozduğunu anlatan banka personeli, müştekiye baskı altındaysa kendisine bir işaret göndermesini talep ettiğini iddia etti.
Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. Son olarak da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasında, müşteki Bülent Çeviker'in 13 Şubat'ta bankanın Florya şubesinden nakit 2 milyon 200 bin dolar çekmesine ilişkin işlemi gerçekleştiren "O." isimli banka personeli ile kendisini "banka teftiş kurulundan P." ismiyle tanıtan kişi arasında geçen konuşmalar yer aldı.