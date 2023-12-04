Seçil Erzan'ı tehdit ettiği iddia edilen Cüneyt Demir konuştu: 150 bin dolarımı kaptırdım

Fon dolandırıcılığı davasının kilit ismi eski banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ Çorlu'da da çok sayıda kişiyi dolandırdığı gündeme gelmişti. O isim listesi uzuyor. Erzan'ın Çorlu'da pansiyon işletmeciliği yapan Cüneyt Demir'den de 150 bin dolar aldığı ortaya çıktı. Fon vurgunu davasıyla ilgili Erzan'a ait cep telefonunun ön inceleme raporu da tamamlandı.

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