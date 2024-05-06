Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi”

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Fatih Altıntaş isimli şikayetçi, Erzan’ın kendisine ünlü isimlerin yer aldığı bir fondan bahsettiğini ve yatırım yaptığını söyledi. Son iddianameyle birlikte, Erzan’dan şikayetçi olanların sayısı 27’ye yükselirken, istenen hapis cezası 285 yıla çıktı.

Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi” - 1

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 26 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.

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Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi” - 2

Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi” - 3

"FONDAN BAHSETTİ, YATIRIM İSTEDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş şikayetçi olarak yer aldı.

Altıntaş’ın ifadesinde Erzan’ı eşinin annesinin akrabası olmasından dolayı tanıdığını anlattı.

Altıntaş, Seçil Erzan’ın 2023 yılında kendisine ulaşarak ünlü isimlerinde içinde olduğu bir fondan bahsettiğini ve yatırırım yapmasını istediğini aktardı.
Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi” - 4

Fatih Altıntaş Şubat 2023’de Seçil Erzan’a 78 bin dolar verdiğini karşılığında ise herhangi bir belge almadığını, Erzan’ın fona yatırımcı bulması halinde kendisine de kar payı vereceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi olduğunu anlattı.

Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi” - 5

ERZAN İÇİN İSTENEN HAPİS CEZASI 285 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Böylece 26 olan mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Erzan için istenen ceza talebi de 87 yıldan 285 yıla yükseldi.
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