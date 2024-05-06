Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi”
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Fatih Altıntaş isimli şikayetçi, Erzan’ın kendisine ünlü isimlerin yer aldığı bir fondan bahsettiğini ve yatırım yaptığını söyledi. Son iddianameyle birlikte, Erzan’dan şikayetçi olanların sayısı 27’ye yükselirken, istenen hapis cezası 285 yıla çıktı.
Aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 26 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.