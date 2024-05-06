Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha: “Ünlü isimlerden bahsetti, yatırım yapmamı istedi”

ERZAN İÇİN İSTENEN HAPİS CEZASI 285 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Böylece 26 olan mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Erzan için istenen ceza talebi de 87 yıldan 285 yıla yükseldi.