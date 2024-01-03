Seçil Erzan'ın cep telefonundan yeni ayrıntılar: Canım sen Muslera'yı mutlaka hallet

Tercüman Musa Mert Çetin’in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan’la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray’da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan’ın Podolski’yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.

Seçil Erzan; Canım sen Musl .. ve Poldi mutlaka hallet, Çok çok iyi çünkü



Musa Mert Çetin; Tmm Seçom 2 siylede konuşucamm



Seçil Erzan; Yolunda mı her şey



Musa Mert Çetin; Kardeşin çok çalışıyor Seçoo



Seçil Erzan; Poldi?



Musa Mert Çetin; Sabahtan poldiyle buluşucam banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı denizbank floryaya aktarıcak. bitsin hemen gelirim yanına



Musa Mert Çetin; Muslera ok



Seçil Erzan; Uçaktayım, yaa süpersin, ne kadar? Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerinide yapalım onda çok var.



Musa Mert Çetin; 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah podolskinin işi halledip gelicem yanına

şeklinde Erzan ve Çetin arasında konuşmaların gerçekleştiği görülüyor. Raporun devamında Mert Çetin’in fona para yatırması için Muslera ve Podolski’yi ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyor.