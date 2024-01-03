Seçil Erzan'ın cep telefonundan yeni ayrıntılar: Canım sen Muslera'yı mutlaka hallet
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Raporda, bir dönem Galatasaray’da tercümanlık yapan Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Candaş Gürol ile konuşmaları tespit edildi. Erzan’ın Mert Çetin’e Muslera’yı ikna etmesi için mesajlar attığı, Çetin’in de Muslera ve Podolski’yi ikna etmek için konuştuğunu söylediği mesajlar yer aldı.
Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.