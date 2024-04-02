Seçim görevli ücretleri 2024: Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama)
Seçim görevli ücretleri, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanıyor. Belediye seçimlerinin tamamlanmasının ardından sandıklarda görev alan görevliler, seçim görevli ücretlerinin yatacağı tarihleri merak ediyor. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçiminde görev alan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlileri kamu çalışanları tarafından oluşturuluyor. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, görevli ücretleri ne zaman yatacak?