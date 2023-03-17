Seçim öncesi adres değişikliğinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu: Adres değişikliği nereden, nasıl yapılır? Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini bildirmişti.
Buna göre; Deprem bölgesinde ikamet eden ve taşınmak zorunda kalan seçmenler, seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimlerini 17 Mart saat 23.59'a kadar yapabilir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.
18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır."
Deprem bölgesinde adresi bulunan öğrencilerin, yerleşim yerlerinin tamamen harap olması nedeniyle bölgeye giderek oy kullanmaları mümkün olmayabilir.
Bu durumda olanların, yani öğrencilerin, öğrenci olduklarını dair belge alarak, nüfus müdürlüğüne gitmeleri, alacakları belgeyi de ilçe seçim kuruluna götürmeleri gerekiyor.
Düzenlemenin tam hali şöyle:
"Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler."
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; asrın afetinin ardından evlerinden taşınmak zorunda kalan depremzede vatandaşlarımızın, oy kullanabilmeleri için taşındıkları diğer il veya ilçelerin yanı sıra aynı il veya ilçe içinde de olsa yurt, otel, pansiyon, konteyner, çadır, huzurevi gibi geçici yerlerde de olsa bulundukları şehirdeki nüfus müdürlüklerine bildirmesi uyarısında bulundu.
Yeni adres beyanlarının 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabileceği vurgulandı. 18 Mart 2023'ten itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılabilecek.
Nüfus Dairesi üzerinden adres değişikliği için vatandaşların randevu alması gerekiyor. Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir.
Eğer taşınılan adres daha önce başka biri tarafından beyan edilmişse, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası gibi belgeler istenir. Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.
RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN
E-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.
Ardından “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçenekleri çıkar.
İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.
Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.
SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.
E-DEVLET ADRES DEĞİLİKLİĞİ BİLDİRİMİ İÇİN TIKLAYIN
Nüfusmatik, personel desteği olmadan, vatandaşların elektronik kimlik doğrulama sistemi ile (parmak izi ve sertifika doğrulama yöntemi) nüfus müdürlüğündeki birçok işlemi kolay ve güvenli bir şekilde bireysel olarak gerçekleştirebildiği cihazdır.
Vatandaşlar, adres değişikliği bildirimi yapmak için sıra beklemeden işlemlerini nüfusmatik cihazları üzerinden yapabilir.
NÜFUSMATİK NERELERDE BULUNUR?
Şu an 81 ilde bulunan cihazları yaygınlaştırılma çalışmaları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. Nüfusu elli binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi yerlerde Nüfusmatik’in bulunmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Nüfusmatik noktalarına nvi.gov.tr web sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.
NÜFUSMATİK YERLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN