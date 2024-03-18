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Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları)

Seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri nedeniyle, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, seçimden 10 gün önce devreye girecek. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları) - 1

31 Mart yerel seçimleri için süreç devam ediyor. 2024 yerel seçim sonuçları için geri sayımını sürdüren vatandaşlar bir yandan da yasakları araştırıyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları) - 2

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları) - 3

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları) - 4

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları) - 5

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları) - 6

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