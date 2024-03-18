Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları)
Seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri nedeniyle, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, seçimden 10 gün önce devreye girecek. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
31 Mart yerel seçimleri için süreç devam ediyor. 2024 yerel seçim sonuçları için geri sayımını sürdüren vatandaşlar bir yandan da yasakları araştırıyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak?