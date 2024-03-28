Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? (Seçmen kağıdı sorgulama)
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Yerel seçimler öncesi seçmen bilgi kağıtlarıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu? İşte seçmen kağıdı sorgulamanın ayrıntıları...
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı takvim işliyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.