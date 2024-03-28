imsakiye

Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? (Seçmen kağıdı sorgulama)

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Yerel seçimler öncesi seçmen bilgi kağıtlarıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu? İşte seçmen kağıdı sorgulamanın ayrıntıları...

Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? (Seçmen kağıdı sorgulama) - 1

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı takvim işliyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? (Seçmen kağıdı sorgulama) - 2

Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? (Seçmen kağıdı sorgulama) - 3

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? (Seçmen kağıdı sorgulama) - 4

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

DAHA FAZLA GÖSTER