Şehit Özel Hareket Müdürü Kansuva'nın operasyon görüntüleri ortaya çıktı
Anadolu Ajansı
PKK'lı teröristlerin 7 Eylül'deki saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın operasyon görüntüleri bulundu.
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1Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 12 ayrı noktada yürütülen operasyonda 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 2 roketatar, 3 dinamit parçası, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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2Operasyona ilişkin görüntülerde, PKK'lı teröristlerin 7 Eylül'deki saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın da yer aldığı görüldü.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da yakalanarak Mardin'e getirilen bir terör örgütü PKK mensubunun ifadeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon yapıldı.
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Artuklu, Savur ve Ömerli ilçeleri kırsalında 12 ayrı noktada yürütülen operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 2 roketatar, 3 dinamit parçası, el yapımı patlayıcı düzenekleri, 7 roketatar sevk fişeği, 12 şarjör, uzun namlulu silahlara ait çok sayıda fişek, gece görüş dürbünü, telsiz, 6 şemsiye, termal kıyafet ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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ŞEHİT KANSUVA ÖNCÜLÜK ETMİŞ
Operasyona, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında 7 Eylül'de düzenlenen "Şafak 127 Operasyonu"nda yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'nın da katıldığı belirtildi.
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Operasyona ilişkin görüntülerde şehit Kansuva'nın, arama çalışmalarına katıldığı, elinde silahı, sırtında teçhizatı ile time öncülük ettiği görülüyor.
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Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düşmüştü.
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9Evli ve 2 çocuk babası Kansuva'yı şehit eden 3 terörist, Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilmişti.
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