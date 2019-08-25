Şehit polisler toprağa verildi
DHA
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polisler Akın Çelebi Trabzon'da, Ali Uçar Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
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1Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan yaralı polislerden Akın Çelebi (23) ve Ali Uçar (23), kurtarılamayarak şehit oldu.
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2Şehit polislerden Akın Çelebi için bugün öğlende memleketi Trabzon'daki Gülbaharhatun Cami'nde tören düzenlendi.
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3Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin tabutu önüne gelen ailesi, dua ederek gözyaşı döktü.
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4Şehit polis Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, Trabzonspor forması konuldu. Şehidin kardeşleri Onur ve Emre Çelebi, cenazede babaları Necmi Çelebi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Kadın polisler de taziyeleri kabul eden şehidin annesi Rukiye Çelebi'nin gözyaşlarını silerek teselli vermeye çalıştı.
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5Şehit polis Çelebi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.
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6Bir diğer şehit polis Ali Uçar'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlık kompleksine getirildi.
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7Bugün öğlen burada yapılan cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Gülsüm Uçar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
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8Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
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9İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı öncesi helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından tekbir sesleri ile meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği’ne götürüldü. Şehidin cenazesi burada toprağa verildi.
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