Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

''BİNLERCE MADEN MÜHENDİSİ YETİŞTİRMİŞ''

Öğrencisi Derya Yurtaydın Özkar, Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın çok değerli bir akademisyen olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tunceli'den gelmiş Eskişehir'de Anadolu ile Osmangazi Üniversitesi'nde binlerce maden mühendisi yetiştirmiş. Akademinin kendi alanında çok büyük uzman olan bir hocamızdı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun.