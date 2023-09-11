Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - 1

Samsun’un Bafra ilçesinde servisçiler arasında silahlı çatışma yaşandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.V. ve O.V. 55 C 5325 plakalı minibüsle, daha önce aralarında “servis taşımacılığı” meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.’nın iş yeri önüne geldi.

Burada iş yerine silahla ateş edilerek saldırı yapıldı. İş yerinden buna karşılık verilmesi üzere silahlı çatışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - 2

Olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Ö.V. ve O.V., iş yeri sahibinin 17 FF 555 plakalı otomobiline çarptı. Çıkan çatışmada yaralanan O.V. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.V. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - 3

25 ADET KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 25 adet boş kovan bulundu.
Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - 4

Çok sayıda park halindeki araca kurşun isabet etti.

Emniyet güçleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - 5
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