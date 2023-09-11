Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde servisçiler arasında silahlı çatışma yaşandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.V. ve O.V. 55 C 5325 plakalı minibüsle, daha önce aralarında “servis taşımacılığı” meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.’nın iş yeri önüne geldi.

Burada iş yerine silahla ateş edilerek saldırı yapıldı. İş yerinden buna karşılık verilmesi üzere silahlı çatışma çıktı.