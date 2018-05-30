Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
Anadolu Ajansı, İHA
Düzce'de seyir halindeyken yanan belediye halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, ölen veya yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.
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1Düzce'de Konuralp Mahallesi Teknopark Caddesi'nde seyir halindeki Burhan Mat idaresindeki Düzce Belediyesi halk otobüsünün ön bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.
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2Durumu fark eden sürücü Mat, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
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3Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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4Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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