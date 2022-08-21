Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yüksek sıcaklık ve nemden bunalarak serinlemek isteyenler, soluğu sahil kenarında alıp, gece burada uyuyor.

Haberler - DHA 21.08.2022 - 13:17

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 1

Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin geldiği Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 2

Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 3

Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 4

Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 5
Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 6
Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 7
Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 8
Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor - 9

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