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Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı

İstanbul Esenyurt’ta bir market sahibi ile müşteri arasında kredi kartıyla alınan sigara ücretine ek 1,5 liralık komisyon için kavga çıktı. Çıkan kavgada esnaf, müşterinin yumruklarının hedefi olurken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 1

Esenyurt’ta bir markette 1,5 liralık komisyon için kavga çıktı.

Olay, geçen günlerde Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 2

İddiaya göre markete gelen müşteri, bisküvi ve bir paket sigara istedi.

Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1,5 TL fazla ödediğini fark etti.
Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 3

Durumu market sahibi Nihat K’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 4

Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 5

Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini yumrukladı.

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 6

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken saldırgan dükkandan ayrılarak uzaklaştı.

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 7

Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti.

Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı - 8

Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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