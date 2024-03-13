Sigarayı kredi kartıyla alan müşteriye kesilen 1,5 liralık komisyon kavga çıkardı: Market sahibine yumruklu saldırı
İstanbul Esenyurt’ta bir market sahibi ile müşteri arasında kredi kartıyla alınan sigara ücretine ek 1,5 liralık komisyon için kavga çıktı. Çıkan kavgada esnaf, müşterinin yumruklarının hedefi olurken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esenyurt’ta bir markette 1,5 liralık komisyon için kavga çıktı.Olay, geçen günlerde Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi.