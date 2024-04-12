Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım”
İstanbul Fatih’te Özbekistanlı Sardor Gabborov isimli kişi, silahla video çekip sosyal medya hesabında paylaşmak istedi. Gabborov’un masaya koyduğu silahı, ev arkadaşı Ubaydullo Rakhmatılloev alınca tetiğe bastı. Gabborov başından vurularak öldü, arkadaşı olayın kazara gerçekleştiğini iddia etti. Rakhmatılloev’in hesabında silahı başına tutarak yaptığı paylaşımlar yer aldığı görüldü.
İstanbul’da bir kişi, sosyal medya hesabında paylaşmak için silahla video çekmek isterken, arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü.