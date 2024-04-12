Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım”

Rakhmatılloev’un hesabında yapılan incelemelerde sosyal medya hesabında başına silah dayayıp paylaşımlar yaptığı görüldü.

Rakhmatılloev, emniyetteki ifadesinde, “Sardor’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra Sardor odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikaye atacağını söyledi. Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. Sardor’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. Sardor’la aramızda hiçbir husumet yoktur.” dedi.