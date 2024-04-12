Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım”

İstanbul Fatih’te Özbekistanlı Sardor Gabborov isimli kişi, silahla video çekip sosyal medya hesabında paylaşmak istedi. Gabborov’un masaya koyduğu silahı, ev arkadaşı Ubaydullo Rakhmatılloev alınca tetiğe bastı. Gabborov başından vurularak öldü, arkadaşı olayın kazara gerçekleştiğini iddia etti. Rakhmatılloev’in hesabında silahı başına tutarak yaptığı paylaşımlar yer aldığı görüldü.

Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım” - 1

İstanbul’da bir kişi, sosyal medya hesabında paylaşmak için silahla video çekmek isterken, arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü.

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Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım” - 2

Olay, 9 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Fatih’teki Nişanca Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

Özbekistanlı Sardor Gabborov, evde bulunan silah ile video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi.

Silahın şarjörünü çıkararak masaya bıraktı.

Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım” - 3

Masada bulunan silahı alan Arkadaşı Ubaydullo Rakhmatılloev, tabancanın tetiğine basınca Gabborov’u başından vurdu.

Gabborov kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım” - 4

Sağlık ekipleri Sardor Gabbarov’un öldüğü belirlendi.

Polis ise Ubaydullo Rakhmatılloev’u gözaltına aldıktan sonra evde incelemelerde bulundu.

Cenaze incelemelerden sonra Adli Tıp Kurumu’nda sevk edildi.

Rakhmatılloev ise tutuklanırken cezaevine gönderildi.

Silahla video çekmek isterken canından oldu: “Boş olduğunu düşündüm, tetiğe bastım” - 5

Rakhmatılloev’un hesabında yapılan incelemelerde sosyal medya hesabında başına silah dayayıp paylaşımlar yaptığı görüldü.

Rakhmatılloev, emniyetteki ifadesinde, “Sardor’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra Sardor odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikaye atacağını söyledi. Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. Sardor’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. Sardor’la aramızda hiçbir husumet yoktur.” dedi.

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