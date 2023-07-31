Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu

İstanbul Şile'de denizde görülen 28 top mermisi nedeniyle Sofular sahili boşaltıldı. Valilik, mühimmatların kontrollü olarak imha edileceğini açıkladı.

Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu - 1

Şile'nin Sofular Halk Plajında denize giren bir kişi, denizde patlamamış top mermileri olduğunu gördü.

Şile'de panikleten olay: Denizden çıkan vatandaş ekiplere haber verdi - VİDEO

TÜRKİYE HABERLERİ

Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu - 2

Vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu - 3

PLAJA GİRİŞLER YASAKLANDI

Jandarma ekipleri yüzmeye gelenleri denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu - 4

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATACAK

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri denize dalarak mühimmatın olduğu yeri işaretledi.

Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu - 5

28 adet olduğu belirlenen top mermilerinin, 2 Ağustos Çarşamba günü imha edileceği bildirildi.

Şile’de sahil kapatıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu - 6

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz saat 10.00'da SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı’na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürdürülmektedir. Tespit edilen mühimmatın imha işlemi gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından 2 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecektir."

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