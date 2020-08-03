Şile'de tıka basa yolculuk

Tatilde akına uğrayan Şile'den akşam saatlerinde Ümraniye'ye hareket etmeye hazırlanan İETT otobüsü tıklım tıklım doldu. Corona virüs önlemleri nedeniyle hareket etmeyeceğini söyleyen şoförle yolcular arasında tartışma yaşandı. Gerilim polis ekiplerinin duruma el koymasıyla son buldu.

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DHA 03.08.2020 - 11:46

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tatil bölgelerinden Şile doldu taştı. Sahillerden corona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler geldi.

İlçenin sahil ve sokaklarında olduğu gibi toplu taşıma araçlarında da benzer görüntüler vardı. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.





Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi.

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.





Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün corona virüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu uyarılarında bulundular.

Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.