Şile'de tıka basa yolculuk

Tatilde akına uğrayan Şile'den akşam saatlerinde Ümraniye'ye hareket etmeye hazırlanan İETT otobüsü tıklım tıklım doldu. Corona virüs önlemleri nedeniyle hareket etmeyeceğini söyleyen şoförle yolcular arasında tartışma yaşandı. Gerilim polis ekiplerinin duruma el koymasıyla son buldu.

DHA 03.08.2020 - 11:46

Şile'de tıka basa yolculuk - 1
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tatil bölgelerinden Şile doldu taştı. Sahillerden corona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler geldi.
Şile'de tıka basa yolculuk - 2
İlçenin sahil ve sokaklarında olduğu gibi toplu taşıma araçlarında da benzer görüntüler vardı. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.

Şile'de tıka basa yolculuk - 3
Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi.
Şile'de tıka basa yolculuk - 4
Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine  olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şile'de tıka basa yolculuk - 5
Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün corona virüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu  uyarılarında bulundular.
Şile'de tıka basa yolculuk - 6
Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.
Şile'de tıka basa yolculuk - 7
Şile'de tıka basa yolculuk - 8

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