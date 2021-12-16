Silifke'de erik ağaçları meyve verdi

SÜRPRİZ OLDU

Ziraat Mühendisi Kerim Dere, erik ağaçlarının meyve vermesinin kendilerine de sürpriz olduğunu belirterek, "Bu yıl havaların anormal olmasından dolayı mevsimsel olmayan çiçekler açtı ağacımızda. Bunlar da meyveye dönüştü. Biz de beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Hamilelere, özellikle yakın çevreden isteyenlere gücümüzün yettiği kadar göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu.